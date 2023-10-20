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Евфимия Ефремова/на

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1864

Дата смерти

Около 1895

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1864

Отец: Ефрем Якимов/ич

Мать: Наталья Козмина/чна

Рождение ребёнка
30.04.1886

Сын: Воронов Кирилл Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Антонов/ич

Рождение ребёнка
24.07.1888

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Антонов/ич

Рождение ребёнка
08.11.1890

Сын: Воронов Филипп Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Антонов/ич

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Таймасова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Антонов/ич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Антонов/ич

Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
Около 1895
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