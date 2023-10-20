Евфимия Ефремова/на
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1864
Дата смертиОколо 1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1864
Отец: Ефрем Якимов/ич
Мать: Наталья Козмина/чна
Рождение ребёнка
30.04.1886
Сын: Воронов Кирилл Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Антонов/ич
Рождение ребёнка
24.07.1888
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Антонов/ич
Рождение ребёнка
08.11.1890
Сын: Воронов Филипп Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Антонов/ич
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Таймасова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Антонов/ич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Антонов/ич
Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
Около 1895