Федор Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

23.04.1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

скорее всего не родственник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
08.02.1831 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-39P?i=3&wc=QP8N-2K6%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590045494&cc=1931806
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Андрей Федорович

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
22.09.1837 ст.

Дочь: Фекла Федоровна

Мать ребёнка: Матрона Яковлевна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-D2YK?i=18&wc=QP27-1CZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590452361&cc=1931806
Смерть
23.04.1848 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-Z9XS-Z?i=64&wc=QP27-BR8%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590462449&cc=1931806

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