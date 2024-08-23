Федор Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смерти23.04.1848 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
скорее всего не родственник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
08.02.1831 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-39P?i=3&wc=QP8N-2K6%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590045494&cc=1931806
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Андрей Федорович
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
22.09.1837 ст.
Дочь: Фекла Федоровна
Мать ребёнка: Матрона Яковлевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z9-D2YK?i=18&wc=QP27-1CZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590452361&cc=1931806
Смерть
23.04.1848 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-Z9XS-Z?i=64&wc=QP27-BR8%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590462449&cc=1931806