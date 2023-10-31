Бабушкина (Мотовилова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мотовилов Иван Евстегнеевич
Мать: Мотовилова Анфиса
Рождение ребёнка
25.06.1975
Сын: Бабушкин Олег
Отец ребёнка: Бабушкин Владимир
Рождение ребёнка
25.06.1976
Сын: Бабушкин Виталий
Отец ребёнка: Бабушкин Владимир
Рождение ребёнка
11.06.1988
Дочь: Гущина Татьяна
Отец ребёнка: Бабушкин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабушкин Владимир