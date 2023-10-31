Бабушкина (Мотовилова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина (Мотовилова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мотовилов Иван Евстегнеевич

Мать: Мотовилова Анфиса

Рождение ребёнка
25.06.1975

Сын: Бабушкин Олег

Отец ребёнка: Бабушкин Владимир

Рождение ребёнка
25.06.1976

Сын: Бабушкин Виталий

Отец ребёнка: Бабушкин Владимир

Рождение ребёнка
11.06.1988

Дочь: Гущина Татьяна

Отец ребёнка: Бабушкин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Владимир

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