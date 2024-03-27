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Тянников Владимир

Место рождения

с.Верблюжка, Озинский район Саратовской

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Верблюжка, Озинский район Саратовской
Рождение ребёнка
1903

Сын: Тянников Максим Владимирович

Мать ребёнка: Тянникова Анна

с.Макарьево Саратовская обл., Балаковский р-н
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Игнатьева Анна Владимировна

Мать ребёнка: Тянникова Анна

село Макарьево
Рождение ребёнка
1913

Сын: Тянников Михаил

Мать ребёнка: Тянникова Анна

Украинская ССР, Сталинская обл., Снежнянский р-н, ш 3
Рождение ребёнка
1916

Сын: Тяников Яков Владимирович

Мать ребёнка: Тянникова Анна

д. Ивановка, Саратовская область Балаковский Район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тянников Василий Владимирович

Мать ребёнка: Тянникова Анна

село Макарьево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обихвостова Феня Владимировна

Мать ребёнка: Тянникова Анна

Смерть
1916
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