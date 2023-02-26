Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Алексей Макаров

Отец ребёнка: Макар Никифоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Максим Макаров

Отец ребёнка: Макар Никифоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ерофей Макаров

Отец ребёнка: Макар Никифоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Яков Макаров

Отец ребёнка: Макар Никифоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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