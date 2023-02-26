Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Алексей Макаров
Отец ребёнка: Макар Никифоров
Рождение ребёнка
1811
Сын: Максим Макаров
Отец ребёнка: Макар Никифоров
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ерофей Макаров
Отец ребёнка: Макар Никифоров
Рождение ребёнка
1814
Сын: Яков Макаров
Отец ребёнка: Макар Никифоров
Смерть
Неизвестно