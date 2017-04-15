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Тимошкин Виктор

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Место рождения

Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.12.1933

Дата смерти

15.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1933

Отец: Тимошкин (timoshkin) Петр (Petr Prokopyevich)

Мать: Тимошкина Акулина Васильевна

Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.11.1958

Жена: Тимошкина Антонина

Самарская область, г. Отрадный
Рождение ребёнка
23.08.1961

Дочь: Сапего Ирина

Мать ребёнка: Тимошкина Антонина

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1969

Сын: Тимошкин Вячеслав

Мать ребёнка: Тимошкина Антонина

Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моргоева Лариса

Мать ребёнка: Тимошкина Антонина

Смерть
15.04.2017
Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Малое Ибряйкино, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
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