Тимошкин Виктор
Место рождения
Дата рождения24.12.1933
Дата смерти15.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1933
Бракосочетание
07.11.1958
Жена: Тимошкина Антонина
Самарская область, г. Отрадный
Рождение ребёнка
23.08.1961
Дочь: Сапего Ирина
Мать ребёнка: Тимошкина Антонина
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1969
Сын: Тимошкин Вячеслав
Мать ребёнка: Тимошкина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моргоева Лариса
Мать ребёнка: Тимошкина Антонина
Смерть
15.04.2017
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно