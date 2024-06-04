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Шавкунов Захар Естифеев

Место рождения

дер. Шавкуновская, Сторожевский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Между 1694 и 1702 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Шавкунов Естифей Григорьев

Мать: Шавкунова Ефимия

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744

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