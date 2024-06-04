Шавкунов Захар Естифеев
Место рождениядер. Шавкуновская, Сторожевский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Шавкунов Естифей Григорьев
Мать: Шавкунова Ефимия
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744