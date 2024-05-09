Пакин Давид Семенович
Место рожденияРезимовских юрт Подгородной волости Березовского уезда
Дата рождения08.11.1922
Дата смерти02.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1922
Резимовских юрт Подгородной волости Березовского уезда
Восприемники: Люлюкарских юрт Подгородной волости Березовского уезда инородец Николай Александров Сангилев и инородческая девица Ареневских юрт Подгородной волости Мария Алексеева Лыпшыкова
Смерть
02.09.1942
ленинградская обл г.Колпино