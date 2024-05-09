Пакин Давид Семенович 08.11.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пакин Давид Семенович

Место рождения

Резимовских юрт Подгородной волости Березовского уезда

Дата рождения

08.11.1922

Дата смерти

02.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1922

Отец: Пакин Семен Васильевич

Мать: Пакина (Монина) Татьяна Давидовна

Резимовских юрт Подгородной волости Березовского уезда
Восприемники: Люлюкарских юрт Подгородной волости Березовского уезда инородец Николай Александров Сангилев и инородческая девица Ареневских юрт Подгородной волости Мария Алексеева Лыпшыкова
Смерть
02.09.1942
ленинградская обл г.Колпино

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