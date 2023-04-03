Поликарпова (Наумова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти13.01.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Наумов Селиверстр
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
10.02.1936
Дочь: Иванова Вера
Отец ребёнка: Поликарпов Михаил
Бракосочетание
1937
Муж: Поликарпов Михаил
до 1937
Рождение ребёнка
27.07.1940
Сын: Поликарпов Алексей
Отец ребёнка: Поликарпов Михаил
Рождение ребёнка
23.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поликарпов Михаил
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1970
рак желудка хоронили 15 января