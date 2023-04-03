Поликарпова (Наумова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпова (Наумова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

13.01.1970

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

1936 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Наумов Селиверстр

Мать: Матрёна

Рождение ребёнка
10.02.1936

Дочь: Иванова Вера

Отец ребёнка: Поликарпов Михаил

Серов, Серовский, Свердловская область
Бракосочетание
1937

Муж: Поликарпов Михаил

Серов, Серовский, Свердловская область
до 1937
Рождение ребёнка
27.07.1940

Сын: Поликарпов Алексей

Отец ребёнка: Поликарпов Михаил

Рождение ребёнка
23.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поликарпов Михаил

Серов, Серовский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Серов, Серовский, Свердловская область
Смерть
13.01.1970
Серов, Серовский, Свердловская область
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