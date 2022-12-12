Любивый Владимир
Место рождения
Дата рождения30.08.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1988
Дочь: Плитинь Жанна Владимировна
Мать ребёнка: Любивая Елена Михайловна
Рождение ребёнка
04.05.1991
Сын: Любивый Константин Владимирович
Мать ребёнка: Любивая Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любивая Елена Михайловна