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Любивый Владимир

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Место рождения

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1988

Дочь: Плитинь Жанна Владимировна

Мать ребёнка: Любивая Елена Михайловна

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1991

Сын: Любивый Константин Владимирович

Мать ребёнка: Любивая Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любивая Елена Михайловна

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