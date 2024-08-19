Мамыкин Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.2007
Рождение ребёнка
04.05.2009
Рождение ребёнка
01.08.2010