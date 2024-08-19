Мамыкин Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкин Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1984

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1984

Отец: Мамыкин Александр Алексеевич

Мать: Мамыкина Любовь Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Ульяна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамыкина Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамыкина Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
01.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамыкина Ульяна Николаевна

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