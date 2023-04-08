Беус Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.2012
Дочь: Беус Эмилия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.2017
Дочь: Беус Стефания Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности