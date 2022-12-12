Крахинская (Юркова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крахинская (Юркова) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.11.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1867 ст.

Отец: Юрков Феодор Никифорович

Мать: Юркова Акилина Авксентиева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.02.1884 ст.

Муж: Крахинский Афанасий Фёдорович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.04.1892 ст.

Сын: Крахинский Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Крахинский Афанасий Фёдорович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1898 ст.

Сын: Крахинский Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Крахинский Афанасий Фёдорович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1903 ст.

Дочь: Крахинская Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Крахинский Афанасий Фёдорович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.12.1907 ст.

Сын: Крахинский Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Крахинский Афанасий Фёдорович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.

Сын: Крахинский Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Крахинский Афанасий Фёдорович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.02.1913 ст.

Дочь: Крахинская Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Крахинский Афанасий Фёдорович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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