Крахинская (Юркова) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения07.11.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1867 ст.
Бракосочетание
03.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
25.04.1892 ст.
Сын: Крахинский Яков Афанасьевич
Отец ребёнка: Крахинский Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
04.07.1898 ст.
Сын: Крахинский Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Крахинский Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
14.02.1903 ст.
Дочь: Крахинская Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Крахинский Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
05.12.1907 ст.
Сын: Крахинский Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Крахинский Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.
Сын: Крахинский Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Крахинский Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
27.02.1913 ст.
Дочь: Крахинская Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Крахинский Афанасий Фёдорович
Смерть
Неизвестно