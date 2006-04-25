Рудницкая Тамара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.04.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 09.06.1964
Дочь: Рудницкая Анна Леонидовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Минск, Минск
Рождение ребёнка
01.02.1976
Дочь: Рудницкая Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.04.2006