Рудницкая Тамара Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рудницкая Тамара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.04.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 09.06.1964

Дочь: Рудницкая Анна Леонидовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
01.02.1976

Дочь: Рудницкая Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.04.2006

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