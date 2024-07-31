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Маслов Иосиф (Осип)

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Маслов Гаврила

Мать: Маслова Феодора

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Маслов Наум

Мать ребёнка: Пелагея Антоновна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Маслова) Матрена

Мать ребёнка: Пелагея Антоновна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Маслова) Анна

Мать ребёнка: Пелагея Антоновна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Маслов Григорий

Мать ребёнка: Пелагея Антоновна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Маслов Федор

Мать ребёнка: Пелагея Антоновна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Маслов Михаил (Михайла)

Мать ребёнка: Пелагея Антоновна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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