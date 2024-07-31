Маслов Иосиф (Осип)
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Маслов Гаврила
Мать: Маслова Феодора
Рождение ребёнка
1837
Сын: Маслов Наум
Мать ребёнка: Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Маслова) Матрена
Мать ребёнка: Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Маслова) Анна
Мать ребёнка: Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Маслов Григорий
Мать ребёнка: Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Маслов Федор
Мать ребёнка: Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Пелагея Антоновна
Смерть
Неизвестно