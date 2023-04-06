(Карнаухова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карнаухова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карнаухов Максим

Мать: ?

Рождение ребёнка
10.05.1917

Дочь: Мохир Екатерина

Отец ребёнка: Перминов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Перминов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Перминов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Дмитрий

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