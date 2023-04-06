(Карнаухова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карнаухов Максим
Мать: ?
Рождение ребёнка
10.05.1917
Дочь: Мохир Екатерина
Отец ребёнка: Перминов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Перминов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Перминов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перминов Дмитрий