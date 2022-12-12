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Лемешков Михаил Прокопьевич

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Место рождения

с. Романовское

Дата рождения

25.10.1928

Дата смерти

21.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928

Отец: Лемешков Прокопий Савельевич

Мать: Лемешкова Мария Маркеловна

с. Романовское
Рождение ребёнка
02.01.1956

Сын: Лемешков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Артюх Лилия Николаевна

Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.08.1970
Батагай, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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