Лемешков Михаил Прокопьевич
Место рожденияс. Романовское
Дата рождения25.10.1928
Дата смерти21.08.1970
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928
с. Романовское
Рождение ребёнка
02.01.1956
Сын: Лемешков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Артюх Лилия Николаевна
Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.08.1970
Батагай, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)