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Цветков Олег Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1962

Отец: не указан

Мать: Цветкова Раиса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Цветкова

Рождение ребёнка
21.06.?

Сын: Цветков Юрий Олегович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Валерия Олеговна

Мать ребёнка: Цветкова Инна Федоровна

Рождение ребёнка
01.06.1986

Дочь: Цветкова Екатерина Олеговна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1992

Дочь: Перфилова Дарья Олеговна

Мать ребёнка: Цветкова Инна Федоровна

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