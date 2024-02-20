Цветков Олег Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1962
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Цветкова
Рождение ребёнка
21.06.?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Валерия Олеговна
Мать ребёнка: Цветкова Инна Федоровна
Рождение ребёнка
01.06.1986
Дочь: Цветкова Екатерина Олеговна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1992
Дочь: Перфилова Дарья Олеговна
Мать ребёнка: Цветкова Инна Федоровна