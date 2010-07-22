Чекалова Анна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова Анна Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1923

Дата смерти

22.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
13.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Чекалов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалов Михаил Васильевич

Смерть
22.07.2010
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