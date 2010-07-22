Чекалова Анна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1923
Дата смерти22.07.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Чекалов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Чекалов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.2010