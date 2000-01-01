Коснарев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1946
Дочь: Кайгородцева Елена Александровна
Мать ребёнка: Коснарева Мира Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коснарев Борис Александрович
Мать ребёнка: Коснарева Мира Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коснарев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Коснарева Мира Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коснарева Ирэна Александровна
Мать ребёнка: Коснарева Мира Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коснарева Инга Александровна
Мать ребёнка: Коснарева Мира Зиновьевна
Смерть
Неизвестно