Коснарев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коснарев Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1946

Дочь: Кайгородцева Елена Александровна

Мать ребёнка: Коснарева Мира Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коснарев Борис Александрович

Мать ребёнка: Коснарева Мира Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коснарев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Коснарева Мира Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коснарева Ирэна Александровна

Мать ребёнка: Коснарева Мира Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коснарева Инга Александровна

Мать ребёнка: Коснарева Мира Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
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