Прасолов Николай Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прасолов Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прасолов Алексей
Мать ребёнка: Прасолова Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прасолов Степан
Мать ребёнка: Прасолова Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прасолов Николай
Мать ребёнка: Прасолова Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муранец (Прасолова) Любовь
Мать ребёнка: Прасолова Анисья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Прасолова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Прасолова Анисья Федоровна
Смерть
Неизвестно