Прасолов Николай Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолов Николай Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прасолов Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасолов Алексей

Мать ребёнка: Прасолова Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасолов Степан

Мать ребёнка: Прасолова Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасолов Николай

Мать ребёнка: Прасолова Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муранец (Прасолова) Любовь

Мать ребёнка: Прасолова Анисья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасолова Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Прасолова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Прасолова Анисья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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