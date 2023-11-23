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Строкин Порфирий Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1807

Дата смерти

29.01.1890

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1807

Отец: Строкин Иоанн Андреев

Мать: Строкина Евпраксия Григорьева

Порфирий Строкин (23.02.1807-29.01.1890), в 1831 году окончил СанктПетербургскую духовную семинарию, с 1833 года — священник Владимирской церкви г.Кронштадта, с 1853 года — протоиерей, с 1866 года — н... Показать все
Образование
1831
окончил С-П духовную семинарию
Работа или профессия
1833
священник Владимирской церкви г.Кронштадта
Работа или профессия
1856
протоиерей
Работа или профессия
С 1866
настоятель Богоявленской и Никольской церквей г.Кронштадта
Работа или профессия
1885
вышел за штат
Смерть
29.01.1890
погребен на Кронштадском кладбище

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