Строкин Порфирий Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1807
Дата смерти29.01.1890
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1807
Порфирий Строкин (23.02.1807-29.01.1890), в 1831 году окончил СанктПетербургскую духовную семинарию, с 1833 года — священник Владимирской церкви г.Кронштадта, с 1853 года — протоиерей, с 1866 года — н... Показать все
Образование
1831
окончил С-П духовную семинарию
Работа или профессия
1833
священник Владимирской церкви г.Кронштадта
Работа или профессия
1856
протоиерей
Работа или профессия
С 1866
настоятель Богоявленской и Никольской церквей г.Кронштадта
Работа или профессия
1885
вышел за штат
Смерть
29.01.1890
погребен на Кронштадском кладбище