Головина-Шпетная Тамара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1947
Дата смерти12.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1947
Рождение ребёнка
29.04.1967
Дочь: Верхошанская-Шпетная Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Шпетный Владимир Федорович
с. Новокаменка. Алтайский край
Рождение ребёнка
11.01.1974
Дочь: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна
Отец ребёнка: Соломенников Трафим Самойлович
Рождение ребёнка
02.09.1981
Сын: Соломенников Алексей Трафимович
Отец ребёнка: Соломенников Трафим Самойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.2012