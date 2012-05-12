Головина-Шпетная Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловина-Шпетная Тамара Алексеевна

Головина-Шпетная Тамара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1947

Дата смерти

12.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1947

Отец: Головин Алексей Афонасьевич

Мать: Ведягина-Головина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
29.04.1967

Дочь: Верхошанская-Шпетная Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Шпетный Владимир Федорович

с. Новокаменка. Алтайский край
Рождение ребёнка
11.01.1974

Дочь: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна

Отец ребёнка: Соломенников Трафим Самойлович

Рождение ребёнка
02.09.1981

Сын: Соломенников Алексей Трафимович

Отец ребёнка: Соломенников Трафим Самойлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломенников Трафим Самойлович

Смерть
12.05.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close