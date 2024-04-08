Боженов Кузьма Малафеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженов Кузьма Малафеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Отец

Около 1676 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Боженов Малофей Максимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Боженов Кирилл Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Боженова Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Боженов Макар Кузьмин

Мать ребёнка: Боженова Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Боженов Павел Кузьмин

Мать ребёнка: Боженова Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Боженов Григорий Кузьмин

Мать ребёнка: Боженова Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Ульяна Кузьминична

Мать ребёнка: Боженова Лукерья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Боженов Никита Кузьмин

Мать ребёнка: Боженова Лукерья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Лукерья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещичий
Смерть
1785
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