Боженов Кузьма Малафеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Боженов Малофей Максимов
Рождение ребёнка
Около 1740
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Боженова Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Боженова Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Боженова Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Боженова Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Ульяна Кузьминична
Мать ребёнка: Боженова Лукерья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Боженова Лукерья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещичий
Смерть
1785