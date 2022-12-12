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Сметанина Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1896 ст.

Дочь: Корелина Никитина Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Сметанин Григорий Савватиевич

с. Байны, Камышловский уезд, Пермская губерния, Россия
Рождение ребёнка
03.11.1908 ст.

Сын: Сметанин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Сметанин Григорий Савватиевич

Байны, Богданович, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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