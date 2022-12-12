Сметанина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1896 ст.
Дочь: Корелина Никитина Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Сметанин Григорий Савватиевич
с. Байны, Камышловский уезд, Пермская губерния, Россия
Рождение ребёнка
03.11.1908 ст.
Сын: Сметанин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Сметанин Григорий Савватиевич
Байны, Богданович, Свердловская область
Смерть
Неизвестно