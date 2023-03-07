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Исаньков Николай Сергеевич

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Место рождения

Андрюшино, Гаринский, Свердловская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Исаньков Сергей Иванович

Мать: Исанькова Софья Абрамовна

Андрюшино, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
С 1946 по 1960

Сын: Исаньков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Исанькова Елена

Рождение ребёнка
22.09.1966

Дочь: Степанова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Исанькова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаньков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Исанькова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исанькова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Исанькова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаньков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Исанькова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаньков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Исанькова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сипатова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Исанькова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исанькова Елена

Смерть
Неизвестно
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