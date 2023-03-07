Исаньков Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
С 1946 по 1960
Мать ребёнка: Исанькова Елена
Рождение ребёнка
22.09.1966
Дочь: Степанова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Исанькова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаньков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Исанькова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исанькова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Исанькова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаньков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Исанькова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаньков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Исанькова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипатова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Исанькова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исанькова Елена
Смерть
Неизвестно