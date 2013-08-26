Берлин Станислав Аркадьевич
Место рожденияШарья, Костромской обл., Rusia
Дата рождения22.06.1929
Дата смерти26.08.2013
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1929
Шарья, Костромской обл., Rusia
Рождение ребёнка
08.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Буреполом, Rusia
Рождение ребёнка
03.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
La Russie, Moka District, Île Maurice
Работа или профессия
Неизвестно
military
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.2013
Нижегородская обл., дер. Ярки