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Берлин Станислав Аркадьевич

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Место рождения

Шарья, Костромской обл., Rusia

Дата рождения

22.06.1929

Дата смерти

26.08.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1929

Отец: Берлин Аркадий (Аарон) Иосифович

Мать: Берлин Елизавета Ивановна

Шарья, Костромской обл., Rusia
Рождение ребёнка
08.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буреполом, Rusia
Рождение ребёнка
03.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

La Russie, Moka District, Île Maurice
Работа или профессия
Неизвестно
military
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.08.2013
Нижегородская обл., дер. Ярки
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