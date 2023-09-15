Фалилеева (Темникова) Елизавета Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалилеева (Темникова) Елизавета Перфильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1903

Дата смерти

27.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1903

Отец: Темников Перфилий

Мать: Темникова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: умерла в 3 года (Фалилеева) Рима

Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1921

Муж: Фалилеев Константин Евграфович

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Плешакова (Фалилеева) Нина Константиновна

Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Приходько (Фалилеева) Августа Константиновна

Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Шевелев (Фалилеева) Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Струева (Фалилеева) Клеопатра Константиновна

Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.04.1932

Сын: Фалилеев Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Фалилеев Виктор (Афиноген) Константинович

Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Между 1937 и 1942

Дочь: Горелова (Фалилеева) Римма Константиновна

Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Фалилеев Владимир

Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
27.11.1991
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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