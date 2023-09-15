Фалилеева (Темникова) Елизавета Перфильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1903
Дата смерти27.11.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Темников Перфилий
Мать: Темникова Анна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович
Дочь: умерла в 3 года (Фалилеева) Рима
Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович
Дочь: Плешакова (Фалилеева) Нина Константиновна
Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович
Дочь: Приходько (Фалилеева) Августа Константиновна
Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович
Дочь: Шевелев (Фалилеева) Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович
Дочь: Струева (Фалилеева) Клеопатра Константиновна
Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович
Сын: Фалилеев Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович
Сын: Фалилеев Виктор (Афиноген) Константинович
Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович
Дочь: Горелова (Фалилеева) Римма Константиновна
Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович
Сын: Фалилеев Владимир
Отец ребёнка: Фалилеев Константин Евграфович