Шамрай Владимир Евлампиевич
Место рожденияКазахстан Павлодарская Область, Лесное
Дата рождения04.03.1945
Дата смерти11.02.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан Павлодарская Область, Лесное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.02.1998
Новгородская, Россия