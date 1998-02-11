Шамрай Владимир Евлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамрай Владимир Евлампиевич

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Место рождения

Казахстан Павлодарская Область, Лесное

Дата рождения

04.03.1945

Дата смерти

11.02.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан Павлодарская Область, Лесное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.1998
Новгородская, Россия
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