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Лопухов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Зябликова Александра

Мать ребёнка: Лопухова Ксения

село Лада
Рождение ребёнка
19.12.1904

Сын: Лопухов Николай

Мать ребёнка: Лопухова Ксения

село Лада
Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: Сергеева Евдокия (Дуня)

Мать ребёнка: Лопухова Ксения

село Лада
Рождение ребёнка
22.03.1913

Дочь: Тупарева Мария

Мать ребёнка: Лопухова Ксения

село Лада
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Прасковья (Пана)

Мать ребёнка: Лопухова Ксения

село Лада
Рождение ребёнка
27.01.1918

Дочь: Жирова Анна (Нюра)

Мать ребёнка: Лопухова Ксения

село Лада
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Симишина Пелагея

Мать ребёнка: Лопухова Ксения

село Лада
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лопухов Василий

Мать ребёнка: Лопухова Ксения

село Лада
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Киреева Ольга

Мать ребёнка: Лопухова Ксения

село Лада
Рождение ребёнка
1927

Сын: Лопухов Иван

Мать ребёнка: Лопухова Ксения

село Лада
Рождение ребёнка
17.11.1931

Дочь: Дыкина Раиса

Мать ребёнка: Лопухова Ксения

село Лада
Смерть
1944
село Лада
Похороны
Неизвестно
село Лада
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