Лопухов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Зябликова Александра
Мать ребёнка: Лопухова Ксения
село Лада
Рождение ребёнка
19.12.1904
Сын: Лопухов Николай
Мать ребёнка: Лопухова Ксения
село Лада
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Сергеева Евдокия (Дуня)
Мать ребёнка: Лопухова Ксения
село Лада
Рождение ребёнка
22.03.1913
Дочь: Тупарева Мария
Мать ребёнка: Лопухова Ксения
село Лада
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Прасковья (Пана)
Мать ребёнка: Лопухова Ксения
село Лада
Рождение ребёнка
27.01.1918
Дочь: Жирова Анна (Нюра)
Мать ребёнка: Лопухова Ксения
село Лада
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Симишина Пелагея
Мать ребёнка: Лопухова Ксения
село Лада
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лопухов Василий
Мать ребёнка: Лопухова Ксения
село Лада
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Киреева Ольга
Мать ребёнка: Лопухова Ксения
село Лада
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лопухов Иван
Мать ребёнка: Лопухова Ксения
село Лада
Рождение ребёнка
17.11.1931
Дочь: Дыкина Раиса
Мать ребёнка: Лопухова Ксения
село Лада
Смерть
1944
село Лада
Похороны
Неизвестно
село Лада