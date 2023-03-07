(Бушуева) Анна незаконнорожденная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бушуева) Анна незаконнорожденная

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Место рождения

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

11.08.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: Бушуева Марфа Агиева

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 107 стр. АП 57
Крещение
18.08.1902 ст.
Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 107 стр. АП 57
Смерть
Неизвестно
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