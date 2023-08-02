Туганова (Бекузарова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Бекузарова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бекузаров Ислам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Туганов Саукудз

Отец ребёнка: Туганов Хатахцико

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамсурова Мадина (Митка)

Отец ребёнка: Туганов Хатахцико

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Хатахцико

Смерть
Неизвестно
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