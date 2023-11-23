Афанасий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок села НикольскогоМасальского Грязовецкого уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ксения Афанасьева
Мать ребёнка: неизвестно
Смерть
Неизвестно