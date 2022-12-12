Мариамна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариамна Федоровна

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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