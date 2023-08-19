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Порозов Александр Авенирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1965

Отец: Порозов Авенир Александрович

Мать: Порозова Зоя Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порозова Ольга Аркадьевна

Рождение ребёнка
22.09.1991

Дочь: Сидорова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Порозова Ольга Аркадьевна

Рождение ребёнка
21.12.1999

Дочь: Дернова Яна Александровна

Мать ребёнка: Порозова Ольга Аркадьевна

Рождение ребёнка
16.07.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Порозова Ольга Аркадьевна

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