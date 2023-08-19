Порозов Александр Авенирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1991
Дочь: Сидорова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Порозова Ольга Аркадьевна
Рождение ребёнка
21.12.1999
Дочь: Дернова Яна Александровна
Мать ребёнка: Порозова Ольга Аркадьевна
Рождение ребёнка
16.07.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Порозова Ольга Аркадьевна