Ворсина Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворсина Елизавета Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ворсина Фекла Сидоровна

Отец ребёнка: Ворсин Сидор Егорович

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ворсин Иван Сидорович

Отец ребёнка: Ворсин Сидор Егорович

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ворсина Наталья Сидоровна

Отец ребёнка: Ворсин Сидор Егорович

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворсин Сидор Егорович

Смерть
Неизвестно
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