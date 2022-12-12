Ворсина Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ворсина Фекла Сидоровна
Отец ребёнка: Ворсин Сидор Егорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ворсин Сидор Егорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ворсина Наталья Сидоровна
Отец ребёнка: Ворсин Сидор Егорович
Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно