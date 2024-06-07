Малышева Зиновия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Гусевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795
Сын: Малышев Яков Галахтионович
Отец ребёнка: Малышев Галахтион Терентьевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Малышев Прокопей Галахтионович
Отец ребёнка: Малышев Галахтион Терентьевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Малышев Антон Галахтионович
Отец ребёнка: Малышев Галахтион Терентьевич
Смерть
Неизвестно