Малышева Зиновия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Зиновия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Гусевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Малышев Яков Галахтионович

Отец ребёнка: Малышев Галахтион Терентьевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Малышев Прокопей Галахтионович

Отец ребёнка: Малышев Галахтион Терентьевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Малышев Антон Галахтионович

Отец ребёнка: Малышев Галахтион Терентьевич

Смерть
Неизвестно

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