Боровкова Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
16.02.1913 ст.
Дочь: Боровкова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Николаев
Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
запись о рождении сделана в метрической книге Богоявленской церкви с.Ягошур (Юнда) Ф.258, оп.1, д.39
Бракосочетание
Неизвестно