Боровкова Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Екатерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1913 ст.

Дочь: Боровкова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Боровков Иван Николаев

Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
запись о рождении сделана в метрической книге Богоявленской церкви с.Ягошур (Юнда) Ф.258, оп.1, д.39
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Иван Николаев

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