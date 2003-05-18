Каримова (Богданова) Зайнап Галимуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Богданова) Зайнап Галимуловна

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1914

Дата смерти

18.05.2003

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Дети

1933 г.р.
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1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Богданов Галимулла Идиятуллович

Мать: Богданова (Мухаметьянова) Фатима

Рождение ребёнка
1933

Сын: Каримов Вакиль Ягфарович

Отец ребёнка: Каримов Ягафар Хабибулович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Ягафар Хабибулович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Каримов Рашит Ягфарович

Отец ребёнка: Каримов Ягафар Хабибулович

Рождение ребёнка
22.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Ягафар Хабибулович

Смерть
18.05.2003

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