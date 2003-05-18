Каримова (Богданова) Зайнап Галимуловна
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1914
Дата смерти18.05.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Каримов Ягафар Хабибулович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Ягафар Хабибулович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Каримов Ягафар Хабибулович
Рождение ребёнка
22.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Ягафар Хабибулович
Смерть
18.05.2003