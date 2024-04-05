Mościcka (Kowalska) Marianna
Место рожденияPrzyjmy/Brańszczyk
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Kowalski Stanisław
Przyjmy/Brańszczyk
Бракосочетание
11.11.1838
Муж: Mościcki Andrzej
Brańszczyk akt 13/1838
Рождение ребёнка
06.05.1839
Дочь: Kopytowska,Komińska (Mościcka) Rozalia
Отец ребёнка: Mościcki Andrzej
Przyjmy/Brańszczyk akt 39/1829
Рождение ребёнка
17.06.1842
Дочь: (Mościcka) Julianna
Отец ребёнка: Mościcki Andrzej
Przyjmy/Brańszczyk akt 42/1842
Смерть
Неизвестно