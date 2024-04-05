Mościcka (Kowalska) Marianna Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Mościcka (Kowalska) Marianna

Место рождения

Przyjmy/Brańszczyk

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Kowalski Stanisław

Мать: Kowalska (Rogalska) Franciszka

Przyjmy/Brańszczyk
Бракосочетание
11.11.1838

Муж: Mościcki Andrzej

Brańszczyk akt 13/1838
Рождение ребёнка
06.05.1839

Дочь: Kopytowska,Komińska (Mościcka) Rozalia

Отец ребёнка: Mościcki Andrzej

Przyjmy/Brańszczyk akt 39/1829
Рождение ребёнка
17.06.1842

Дочь: (Mościcka) Julianna

Отец ребёнка: Mościcki Andrzej

Przyjmy/Brańszczyk akt 42/1842
Смерть
Неизвестно

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