Солодкова (Черевашенко) ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2008
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Черевашенко Семен Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Омарова ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА
Отец ребёнка: Солодков БОРИС
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Слепова ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА
Отец ребёнка: Солодков БОРИС
Рождение ребёнка
1967
Сын: Солодков ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ
Отец ребёнка: Солодков БОРИС
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солодков БОРИС
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2008