Солодкова (Черевашенко) ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодкова (Черевашенко) ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Черевашенко Семен Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Омарова ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА

Отец ребёнка: Солодков БОРИС

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Слепова ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА

Отец ребёнка: Солодков БОРИС

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
1967

Сын: Солодков ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ

Отец ребёнка: Солодков БОРИС

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодков БОРИС

Место жительства
Неизвестно
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Смерть
2008
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