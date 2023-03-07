(Ефремова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефремова) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1889

Дата смерти

25.12.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Ефремов Николай Матвеевич

Мать: Ефремова Евдокия Георгиевна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
25.12.1890
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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