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(Ефремова) Евдокия Николаевна
(Ефремова) Евдокия Николаевна
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Место рождения
Красногвардейское
, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Дата рождения
1889
Дата смерти
25.12.1890
Пол
Женский
Отец
Ефремов Николай Матвеевич
Мать
Ефремова Евдокия Георгиевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Ефремов Николай Матвеевич
Мать:
Ефремова Евдокия Георгиевна
Красногвардейское
, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
25.12.1890
Красногвардейское
, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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