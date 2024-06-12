Вознесенская Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.?
Дочь: Александрова Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Вознесенский Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
26.04.1960
Сын: Вознесенский Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Вознесенский Георгий Николаевич
Смерть
Неизвестно