Зыкова Параскева Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти19.03.1777 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Зыков Тимофей Леонтьевич
Смерть
19.03.1777 ст.
ГБУ "ОГАОО"Фонд №173 опись №11 дело №61 Метрические книги церквей Челябинского заказа города Челябы; крепостей: Троицкой, Первоуральской; селений: Воскресенского, Кислянского, Окуневского, Куртамышев... Показать все