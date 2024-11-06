Зыкова Параскева Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкова Параскева Стефановна

Зыкова Параскева Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

19.03.1777 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Тимофей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Зыков Годрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Зыков Тимофей Леонтьевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
19.03.1777 ст.
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
ГБУ "ОГАОО"Фонд №173 опись №11 дело №61 Метрические книги церквей Челябинского заказа города Челябы; крепостей: Троицкой, Первоуральской; селений: Воскресенского, Кислянского, Окуневского, Куртамышев... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.