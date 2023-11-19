Анфимов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1863
Мать ребёнка: Анфимова Софья Герасимовна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Анфимов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Анфимова Софья Герасимовна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Анфимов Данила Васильевич
Мать ребёнка: Анфимова Софья Герасимовна
Смерть
1910