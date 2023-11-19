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Анфимов Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1863

Сын: Анфимов Фома Васильевич

Мать ребёнка: Анфимова Софья Герасимовна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Анфимов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Анфимова Софья Герасимовна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Анфимов Данила Васильевич

Мать ребёнка: Анфимова Софья Герасимовна

Смерть
1910

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