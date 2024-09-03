Пичкалева Афимья Веденеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалев (Пучкилев)) Сера Сергеева
Отец ребёнка: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пичкалев (Пучкилев) Влас Сергеев
Отец ребёнка: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалев (Пучкилев)) Агафья Сергеева
Отец ребёнка: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалев (Пучкилев)) Епестинья Сергеева
Отец ребёнка: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов
Смерть
Неизвестно