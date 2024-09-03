Пичкалева Афимья Веденеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалева Афимья Веденеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалев (Пучкилев)) Сера Сергеева

Отец ребёнка: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичкалев (Пучкилев) Влас Сергеев

Отец ребёнка: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалев (Пучкилев)) Агафья Сергеева

Отец ребёнка: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пичкалев (Пучкилев)) Епестинья Сергеева

Отец ребёнка: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов

Рождение ребёнка
1768

Сын: Пичкалев Логин Сергеев

Отец ребёнка: Пичкалев (Пучкилев) Сергей Павлов

Смерть
Неизвестно

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