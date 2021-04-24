Саттарова Таркия Салиховна
Место рождения
Дата рождения18.01.1930
Дата смерти24.04.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Но сама говорила, что родилась в четверг, а значит 16-го.
Рождение ребёнка
13.02.1964
Дочь: Саттарова Роза Салиховна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Вычислено 1973
Вычислено из расчета предыдущего брака
Смерть
24.04.2021
Умерла дома, в возрасте 91 года от старости: давление и пелонифрит (воспаление)