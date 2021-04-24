Саттарова Таркия Салиховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саттарова Таркия Салиховна

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Место рождения

Такталачук, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.01.1930

Дата смерти

24.04.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Такталачук, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Но сама говорила, что родилась в четверг, а значит 16-го.
Рождение ребёнка
13.02.1964

Дочь: Саттарова Роза Салиховна

Отец ребёнка: не указан

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Вычислено 1973

Муж: Рахматуллин Адият Рахматуллович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Вычислено из расчета предыдущего брака
Смерть
24.04.2021
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Умерла дома, в возрасте 91 года от старости: давление и пелонифрит (воспаление)
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