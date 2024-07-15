Храпов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1949
Дочь: Десятчикова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Храпова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.02.1954
Сын: Храпов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Храпова Наталья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно