Храпов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храпова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.07.1949

Дочь: Десятчикова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Храпова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.02.1954

Сын: Храпов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Храпова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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