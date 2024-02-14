Хисаметдинов Сафиулла Набиулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисаметдинов Сафиулла Набиулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1898

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1898

Отец: Рахметулин Набиулла

Мать: Рахметулин (Фахретдинова) Гайнельхаян

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисаметдинов (Хисаметдинова) Гатифа Ганиятулловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921

Сын: Хисаметдинова Мухтарифа Сафиулловна

Мать ребёнка: Хисаметдинов (Хисаметдинова) Гатифа Ганиятулловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Хисаметдинов Фарит Сафиуллович

Мать ребёнка: Хисаметдинов (Хисаметдинова) Гатифа Ганиятулловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Хисаметдинов) Танзиля Сафиулловна

Мать ребёнка: Хисаметдинов (Хисаметдинова) Гатифа Ганиятулловна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисаметдинов (Хисаметдинова) Гатифа Ганиятулловна

Смерть
1960

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