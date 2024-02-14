Хисаметдинов Сафиулла Набиулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1898
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисаметдинов (Хисаметдинова) Гатифа Ганиятулловна
Смерть
1960