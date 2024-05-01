Бендерски Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1967
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1967
Отец: Бендерски Михаил
Мать: Бендерски Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бендерски Виктория Александровна
Мать ребёнка: Жеребятьева Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бендерски Юлия Александровна
Мать ребёнка: Жеребятьева Елена Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно